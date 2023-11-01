Окупанти втратили два танки на Куп'янському напрямку (ефектне відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Куп'янському напрямку.

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Окупанти втратили два танки Т-72 під час невдалого штурму українських позицій. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Штурм наших позицій на Куп’янському напрямку закінчився для двох ворожих танків Т-72 невдало. Підірвавшись на своїх же мінах, один з них одразу вибухнув, інший – лише "роззувся", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що бійці "Сталевого кордону" ліквідували другий танк дроном-камікадзе. На відео можна побачити, як на дорозі стоять два танки, один з яких горить.

На наступних кадрах видно наслідки влучання дрона у другий танк. Точний час та місце знищення військової техніки окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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