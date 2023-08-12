Оккупанты ударили авиабомбой по Орехову в Запорожье: погиб капитан полиции, 12 человек травмированы (фото)

Утром 12 августа оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб полицейский.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также: Ночью оккупанты атаковали Ровенскую область ударными БпЛА: разрушенная нефтебаза (видео)

"В результате удара погиб полицейский. Погибший – 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего", - написал глава МВД.

По его словам, в результате вражеского удара 12 человек получили ранения. Среди пострадавших – четверо работников полиции. Клименко сообщил, что врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что по факту атаки РФ открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту на Прикарпатье, в результате чего погиб ребенок .

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!