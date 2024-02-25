Оккупанты ударили по Константиновке: разрушен железнодорожный вокзал, повреждены школы, магазины и жилые дома (фото и видео)
В полночь 25 февраля российские оккупанты обстреляли город Константиновка Краматорского района. В результате обстрела было частично разрушено двухэтажное здание одного из объектов инфраструктуры и возник пожар.
На место происшествия немедленно выехали спасатели 16-го государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию было установлено, что горит кровля и перекрытие здания. Спасателям удалось локализовать пожар на площади в 300 квадратных метров. В настоящее время идет ее ликвидация.
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В результате обстрелов города повреждены:
- 3 учебных заведения
- 2 административных здания
- 12 многоэтажных домов
- 2 частных дома
- 21 магазин
- 19 торговых павильонов
- храм
- объект инфраструктуры
К ликвидации последствий обстрелов привлечены 28 спасателей и 7 единиц техники. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
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