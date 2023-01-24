оккупанты в Макеевке разрисовывали свинью и включали ей российский гимн – аудиоперехват от ГУР

Украинские разведчики перехватили очередной разговор российского оккупанта. На этот раз один из захватчиков разговаривал с женой о событиях в Макеевке, где ВСУ ликвидировали значительное количество мобилизованных.

В начале разговора, как следует из аудиоперехвата, опубликованного Главным управлением разведки Минобороны Украины, российский солдат рассказал, как он с собратьями праздновал новый 2023 год. Для этого оккупанты использовали свинью.

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"Свинью раскрасили в сине-желтый, короче, отправили бежать ее, повесили флаг, на колоночке включили русский гимн, короче, весь Новый год пел", — поделился он впечатлениями от празднования.

На этот рассказ жена оккупанта ему ответила: "Одни уже навеселились, обстреляли их".

российский оккупант сказал, что ликвидированных ВСУ мобилизованных в Макеевке "по-любому подставили".

Далее предлагаем вам диалог между солдатом российской армии и его супругой:

Женщина: Ну да, там было написано, что местный житель подставил их.

Солдат рф: Ну вот, видишь. И у нас все с телефонами здесь ходят и ничего. Всё нормально.

Женщина: Ну, да, они же в Макеевке были, еще и в ПТУ сидели. Конечно, их подставили.

Солдат рф: Это просто пытались вся толпа, в одно здание впихнуть.

Женщина: Никакого перемирия там не пахнет. Одни отправляют, другие отправляют, третьи отправляют, все им отправляют. Никакого перемирия там нет.

Солдат рф: Ну да. Вот у нас тоже везут – такие пакеты привезли вообще кошмар. Смотреть на них страшно. Там один выстрел, трехметровая яма появляется.

Женщина: хммм, да… Какая-то группа "За победу" будут собирать гуманитарную помощь, посылки отправлять…

Солдат рф: Вот привезли нам 20 балаклав, носков и все…

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