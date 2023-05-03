Оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами: ПВО сбили 21 из 26, есть прилеты в здании

В ночь на 3 мая в Киевской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях местные жители услышали серию взрывов. В Киеве в результате работы ПВО все цели, летевшие возле столицы, были сбиты. Однако в Днепре, в частности, повреждено админздание, где произошел пожар. Кроме того, в Николаевской области частный дом также пострадал от атаки.

Нападение было совершено ракетами и иранскими дронами-камикадзе. За последние шесть дней Киев подвергся уже третьему нападению, и системы противовоздушной обороны (ПВО) активно работали в нескольких регионах страны.

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В 0:14 была объявлена воздушная тревога в Киеве, и жители города слышали серию взрывов в 00:49, 01:22, 01:40, 01:52 и 02:15. В 00:55 в Киевской военной государственной администрации было сообщено о работе противовоздушной обороны.

Воздушная тревога продолжалась около 5 часов и закончилась в 4:48. По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и уничтожены. К счастью, ни один человек не пострадал, и ни одно здание не было повреждено. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко выразил благодарность силам противовоздушной обороны за их отличную и профессиональную службу.

Запорожье тоже услышало воздушную тревогу в ночь со 2 на 3 мая. Сообщения о запуске иранских дронов и их приближении к городу, а также о сбитии некоторых из них силами обороны начали появляться в местных пабликах в 22:33. К тому же было сообщено о запуске вражеских С-300 в сторону Запорожья.

В 01:25 стали известны взрывы в городе, а воздушная тревога продолжалась до 03:54. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал жителей находиться в безопасных местах и сохранять информационную тишину. Также он призвал не распространять фото- и видеоматериалы, а также не помогать врагу корректировать огонь.

Сообщения о попадании ракет С-300 в город начали появляться в местных телеграмм-каналах, однако более подробная информация о происшествиях отсутствует. Отбой тревоги был объявлен в 3:57.

Днепр находился среди областей, где объявили воздушную тревогу в 0:56. Через минуту стало известно, что вражеские "шахеды" улетают в сторону области. В 1:42 в местных пабликах сообщили об иранских дронах, которые находились непосредственно над Днепром.

В сообщении просили жителей оставаться в укрытии или уходить в коридор, где есть две стены, чтобы избежать возможной опасности. В соцсетях появились сообщения о взрывах, которые явились следствием сбития дронов.

Глава ДОР Николай Лукашук сообщил об успешной работе противовоздушной обороны на Днепропетровщине. Он также отметил, что Украина способна оградить свое небо.

В 3:53 отбой воздушной тревоги был объявлен в Днепропетровской области.

Николаевщину атаковали 2 вражеских беспилотника. Один попал в частный дом, другой – уничтожили Силы обороны. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Виталий Ким сообщил, что в результате попадания вспыхнул пожар, спасатели потушили его. Пострадавших нет.

Также враг атаковал Кировоградскую область. От 3 дронов пострадала нефтебаза в областном центре.

"Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу 3 шахеда "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре", - написал в Telegram Андрей Райкович, глава ОВА .

Обошлось без жертв. По его словам, ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждении уточняется.

Ранее украинские военные показали, как сдерживали нашествие россиян в Луганской области. Бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады совместно со 100-й бригадой ТРО удалось уничтожить вражеский танк, после отслеживания его движения. Вражеская техника взорвалась от точного удара.

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