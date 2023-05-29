Оладьи с луком, блины с фруктами и запеченная рыба: что традиционно готовили украинцы на Троицу

Православные украинцы скоро будут праздновать один из самых больших христианских праздников – Троицу. В 2023 году, несмотря на переход на новый календарь, Зеленые праздники приходятся на 4 июня.

На Троицу принято устраивать праздничный обед. UAportal подготовил рецепты традиционных блюд, которые украинцы готовили на этот праздник.

Оладьи с зеленым луком

Для приготовления этой травы не нужно много времени или ингредиентов. В частности, нужны будут:

200 мл кефира;

200 г муки;

2 яйца;

0,5 ч. л. соды;

пучок зеленого лука.

Сначала следует помыть, обсушить и мелко порезать лук. Отдельно взбалтывается яйцо с кефиром. В смесь нужно добавить муку и соду и перемешать. После этого к тесту добавляется лук.

Сковороду нужно разогреть с растительным маслом. Готовое тесто для оладий выкладывается ложкой, блинчики следует обжаривать до золотистого цвета с обеих сторон.

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Запеченный сибас с травами

Для этого блюда понадобятся:

2 тушки сибаса;

1 лимон;

пучок свежего розмарина и чабреца;

смесь молотых перцев;

морская соль;

сушеные прованские травы.

Рыбу нужно почистить, а между тем можно поставить духовку разогреваться до 200 градусов. Лучше использовать большую прямоугольную форму или противень, который нужно выстелить фольгой.

Лимон следует помыть и нарезать кружочками. Рыбу нужно натереть солью, смесью прованских трав и молотым перцем, после чего уложить по несколько веточек зелени и кусочков лимона.

В этот момент нужно снизить температуру в духовке до 180 градусов. Запекать рыбу следует в течение 30-40 минут. За 15 минут до конца приготовления нужно сбрызнуть блюдо лимонным соком.

Блинчики с фруктами

Для сладкого десерта нужны:

1 стакан муки;

3 яйца;

1,5 стакана сахара;

50 г растопленного сливочного масла;

1 ст.л растительного масла;

1 ч.л разрыхлителя;

клубника, или другие фрукты и ягоды по вкусу.

Сначала следует смешать все продукты для блинов и тщательно перемешать с помощью миксера. Тесто должно быть без комочков.

Блинчики выпекаются на сковороде с обеих сторон до готовности. На готовые блины выкладываются фрукты, которые можно заправить сметаной и сворачиваются рулетиком.

Напомним, мы уже писали о Зеленых праздниках : когда празднуем, традиции и запреты этого праздника.

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