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Оладьи с луком, блины с фруктами и запеченная рыба: что традиционно готовили украинцы на Троицу

Анастасия Крыщук

Оладьи с луком, блины с фруктами и запеченная рыба: что традиционно готовили украинцы на Троицу

Православные украинцы скоро будут праздновать один из самых больших христианских праздников – Троицу. В 2023 году, несмотря на переход на новый календарь, Зеленые праздники приходятся на 4 июня.

На Троицу принято устраивать праздничный обед. UAportal подготовил рецепты традиционных блюд, которые украинцы готовили на этот праздник.

Оладьи с зеленым луком

Для приготовления этой травы не нужно много времени или ингредиентов. В частности, нужны будут:

  • 200 мл кефира;
  • 200 г муки;
  • 2 яйца;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • пучок зеленого лука.

Сначала следует помыть, обсушить и мелко порезать лук. Отдельно взбалтывается яйцо с кефиром. В смесь нужно добавить муку и соду и перемешать. После этого к тесту добавляется лук.

Сковороду нужно разогреть с растительным маслом. Готовое тесто для оладий выкладывается ложкой, блинчики следует обжаривать до золотистого цвета с обеих сторон.

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Запеченный сибас с травами

Для этого блюда понадобятся:

  • 2 тушки сибаса;
  • 1 лимон;
  • пучок свежего розмарина и чабреца;
  • смесь молотых перцев;
  • морская соль;
  • сушеные прованские травы.

Рыбу нужно почистить, а между тем можно поставить духовку разогреваться до 200 градусов. Лучше использовать большую прямоугольную форму или противень, который нужно выстелить фольгой.

Лимон следует помыть и нарезать кружочками. Рыбу нужно натереть солью, смесью прованских трав и молотым перцем, после чего уложить по несколько веточек зелени и кусочков лимона.

В этот момент нужно снизить температуру в духовке до 180 градусов. Запекать рыбу следует в течение 30-40 минут. За 15 минут до конца приготовления нужно сбрызнуть блюдо лимонным соком.

Блинчики с фруктами

Для сладкого десерта нужны:

  • 1 стакан муки;
  • 3 яйца;
  • 1,5 стакана сахара;
  • 50 г растопленного сливочного масла;
  • 1 ст.л растительного масла;
  • 1 ч.л разрыхлителя;
  • клубника, или другие фрукты и ягоды по вкусу.

Сначала следует смешать все продукты для блинов и тщательно перемешать с помощью миксера. Тесто должно быть без комочков.

Блинчики выпекаются на сковороде с обеих сторон до готовности. На готовые блины выкладываются фрукты, которые можно заправить сметаной и сворачиваются рулетиком.

Напомним, мы уже писали о Зеленых праздниках : когда празднуем, традиции и запреты этого праздника.

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