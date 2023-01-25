Опасная подушка безопасности: ученые рассказали о возможных скрытых травмах во время ДТП

Развертывание подушки безопасности может привести к скрытым травмам, включающим серьезные сердечно-сосудистые и легочные осложнения. Подушки обеспечивают безопасность пассажиров автомобиля и снижают смертность на 25-30%. Однако если они не используются в соответствии с международными стандартами, то приводят к очень плачевным последствиям.

Авторы нового исследования предупреждают о возможности "скрытых повреждений" у пострадавших в автомобильной аварии в результате срабатывания подушки безопасности. Смягчая удар при столкновении, подушки безопасности спасают множество жизней, однако они могут повлечь за собой повреждение сердца, легких, магистральных сосудов и даже смерти, особенно если водитель и пассажиры не пользуются ремнями безопасности и при быстром торможении.

К таким выводам пришли американские исследователи во главе с Рами Кузамом из Медицинского научного центра Университета Теннеси, США, проанализировав 57 обзоров, проспективных исследований и сообщений о случаях клинической практики с 2007 по 2013 годы.

При этом у пострадавшего может не быть никаких внешних повреждений – гематом или ссадин, а признаки травмы сердца, в том числе тяжелой, могут оказаться через некоторое время после инцидента. К таким повреждениям относятся аневризм или разрыв аорты, травма трехстворчатого клапана, разрыв правого предсердия, инфаркт миокарда, отрыв створок клапана аорты, тампонада сердца и гемоперикард.

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Также следует учесть риск перелома ребер и грудины, дебюта или экзацербации бронхиальной астмы, ингаляционного химического пневмонита вследствие вдыхания побочных продуктов химической реакции, при которой из порошка азида натрия высвобождается газ азот, надувающий подушку безопасности. Если подушка безопасности разрывается, происходит выброс щелочных соединений, что может вызвать химические ожоги.

Как врачам, так и широким массам, следует знать, что подушка безопасности предназначена исключительно для сочетанного использования с ремнем безопасности. Более серьезные травмы можно получить, располагаясь на расстоянии более 25,4 см от места, где будет развернута подушка безопасности. Кроме того, в некоторых случаях эту опцию лучше отключить, например когда на переднем пассажирском сиденье едет ребенок или человек низкого роста. Хотя современные производители систем безопасности для автомобилей учитывают эти факторы, однако даже с учетом применения новейших технологий вышеупомянутые травмы отнюдь не редкость.

Диагностика таких повреждений чаще всего затруднительна вследствие отсутствия внешних повреждений и болей в грудной клетке. Врачам советуют при появлении даже у пациентов молодого возраста жалоб на боль в грудной клетке сразу или спустя некоторое время после аварии исключить тупую травму сердца и магистральных сосудов.

Берегите себя, соблюдая меры предосторожности и пристегивайте ремни безопасности. И тогда подушки будут выполнять свою работу – будут защищать вас от опасности на дороге.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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