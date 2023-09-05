Опасно для здоровья: почему нельзя покупать нарезанный хлеб

Хлеб всегда являлся важной частью рациона многих людей. В магазинах начали предлагать не просто буханки хлеба, а уже нарезанное изделие. Однако такой хлеб не стоит покупать из соображений безопасности.

Об этом сообщили в Pixel. Казалось бы, нарезанный хлеб удобен для потребителей. Однако некоторые эксперты предупреждают о возможном риске, который скрывается в этом виде хлеба. В частности, нарезанный хлеб может быть подвержен росту вредных микроорганизмов из-за контакта с воздухом.

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Во-первых, плесень, которая может образовываться на нарезанном хлебе, не всегда заметна на первый взгляд. Это означает, что потребители могут даже не знать, что они употребляют в пищу уже испорченный продукт. В результате покупка ежедневного продукта может повлиять на их здоровье.

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Следует отметить, что эта проблема не касается цельных батонов и хлеба, которые не открываются перед потреблением.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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