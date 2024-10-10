Опасно пользоваться: Honda отзывает 1,7 млн ​​автомобилей

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. объявил об отзыве около 1,7 миллиона автомобилей в США из-за серьезного производственного дефекта, который может привести к трудностям в управлении и увеличить риск аварий.

По информации, предоставленной на прошлой неделе Honda государственным регулирующим органам, проблема касается автомобилей модельного ряда 2022-2025 годов. В частности, под отзыв подпадают модели Acura Integra, Honda Civic, Honda CR-V и Honda HR-V, пишет motor1.

Узел рулевого редуктора, по данным производителя, может быть изготовлен неправильно, что вызывает "чрезмерное внутреннее трение". Это может затруднить процесс вождения и существенно увеличить риск возникновения ДТП.

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Авто какого года будут отозваны. Источник: motor1.com Авто какого года будут отозваны. Источник: motor1.com

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) издала приказ об отзыве. Согласно документу, дефект критичен для безопасности водителей и пассажиров, поскольку влияет на основные механизмы управления транспортным средством. Honda уже приступила к разработке плана устранения неисправности, который будет включать бесплатную проверку и ремонт пострадавших транспортных средств.

Компания призывает владельцев автомобилей из указанных моделей как можно скорее обращаться в официальные дилерские центры для диагностики и ремонта. Водители могут узнать больше об отзыве через официальные каналы связи Honda или проверить свою модель на специальных сайтах по безопасности транспортных средств.

Напомним, Ford отзывает более 90 000 внедорожников Explorer.

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