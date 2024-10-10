Небезпечно користуватися: Honda відкликає 1,7 млн ​​автомобілів

Японський автовиробник Honda Motor Co. оголосив про відкликання близько 1,7 мільйона автомобілів у США через серйозний виробничий дефект, який може призвести до труднощів у керуванні та збільшити ризик аварій.

За інформацією, наданою минулого тижня Honda державним регулюючим органам, проблема стосується автомобілів модельного ряду 2022-2025 років. Зокрема, під відкликання підпадають моделі Acura Integra, Honda Civic, Honda CR-V та Honda HR-V, пише motor1.

Вузол кермового редуктора, за даними виробника, може бути виготовлений неправильно, що викликає "надмірне внутрішнє тертя". Це може утруднити процес керування автомобілем та суттєво збільшити ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.

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Авто якого року будуть відкликані. Джерело: motor1.com

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) видала наказ про відкликання. Відповідно до документа, дефект є критичним для безпеки водіїв та пасажирів, оскільки впливає на основні механізми керування транспортним засобом. Honda вже розпочала розробку плану усунення несправності, який включатиме безкоштовну перевірку та ремонт постраждалих транспортних засобів.

Компанія закликає власників автомобілів із зазначених моделей якомога швидше звертатися до офіційних дилерських центрів для діагностики та ремонту. Водії можуть дізнатися більше про відкликання через офіційні канали зв’язку Honda або перевірити свою модель на спеціальних сайтах з безпеки транспортних засобів.

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