Опасные пушистые друзья: какие породы кошек лучше не заводить семьям с детьми

Какие породы кошек считаются не дружелюбными и их лучше не держать в доме с детьми

Существует несколько пород кошек, которые могут быть не очень дружелюбными и даже опасными. Эксперты не рекомендуют таких кошек семьям с маленькими детьми. Например, шартрез не любят быть в центре внимания, в то время как абиссинские коты славятся своим независимым характером.

При выборе породы кота необходимо обратить внимание на их темперамент и поведение. Например, некоторые породы, требующие больше внимания и отношений с владельцами, могут быть более опасны для маленьких детей. Некоторые кошки могут быть очень защитными по отношению к своей территории и к другим животным, что также может быть причиной опасности.

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Хауси

Камышовый кот, также известный как Felis chaus, является видом диких кошек, который живет за счет охоты на зайцев, грызунов, уток, рыб и змей. Эти кошки привыкли жить в норах, зарослях и кустарниках.

Хауси является результатом скрещивания домашней абиссинской кошки и тростникового кота, целью было получить кота с видом Felis chaus и миролюбивым характером домашнего любимца. Однако эти коты считаются самой опасной породой кошек, поэтому не рекомендуется держать их в квартире. Естественные охотничьи инстинкты часто приходят на первый план и хауси могут навредить своим хозяевам.

Абиссинские кошки

Абиссинская кошка – это порода, которая не всегда идет на контакт и имеет независимый нрав и пренебрежительный характер. Эти кошки очень активны и подвижны, поэтому их часто рекомендуется выгуливать. Они не очень приспособлены к жизни в запертом помещении, но рекомендуется часто выгуливать их.

Саванна

Эта порода возникла в результате скрещивания домашней кошки с африканским хищником сервалом. Саванны напоминают своим характером собак, поэтому любят следовать за хозяином. Однако их воспитание требует тщательности, поскольку они могут вырасти агрессивными.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка возникла от дикой дальневосточной кошки и имеет развитый инстинкт охотника. Они способны быть злопамятными и независимыми и не любят, когда их ограничивают в их деятельности. Это очень энергичные животные, которые любят играть и поддерживать свою активность. Они нуждаются в много внимания и физической нагрузке, чтобы не стать разрушителями в доме.

Бенгальские коты очень умны и верны своим хозяевам. Они легко учатся командам и могут выполнять разные трюки, обычно связанные с охота. Это очень активные животные, любящие быть в центре внимания. Бенгальская кошка не будет сидеть без дела, так что если она не найдет занятия для себя, то начнет разрушать мебель и другие вещи.

Важно тщательно исследовать характер и свойства породы кота перед его введением в дом, особенно, если в нем есть маленькие дети. Если вы сомневаетесь, лучше обратиться к экспертам в сфере кошек, которые смогут посоветовать вам о безопасности разных пород.

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