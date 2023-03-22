Небезпечні пухнасті друзі: які породи котів краще не заводити сім'ям з дітьми

Існує кілька порід котів, які можуть бути не дуже приязними і навіть небезпечними. Експерти не рекомендують таких котів сім'ям з маленькими дітьми. Наприклад, шартрез не люблять бути у центрі уваги, тоді як абіссинські коти славляться своїм незалежним характером.

Під час вибору породи кота необхідно звернути увагу на їхні темперамент та поведінку. Наприклад, деякі породи, які потребують більше уваги та стосунків з власниками, можуть бути більші небезпечні для маленьких дітей. Деякі коти можуть бути дуже захисними стосовно своєї території та ставлення до інших тварин, що також може бути причиною небезпеки.

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Хаусі

Очеретяний кіт, також відомий як Felis chaus, є видом диких кішок, який живе за рахунок полювання на зайців, гризунів, качок, риб та змій. Ці коти звикли жити у норах, заростях та чагарниках.

Хаусі є результатом схрещування домашньої абіссинської кішки та очеретяного кота, що мали на меті отримати кота з виглядом Felis chaus та миролюбивим характером домашнього улюбленця. Однак, ці коти вважаються найнебезпечнішою породою кішок, тому не рекомендується тримати їх у квартирі. Природні мисливські інстинкти часто приходять на перший план, і хаусі можуть нашкодити своїм господарям.

Абіссинські кішки

Абіссинська кішка – це порода, яка не завжди йде на контакт і має незалежний норов та зверхній характер. Ці коти дуже активні і рухливі, тому їх часто рекомендується вигулювати. Вони не дуже пристосовані до життя в замкненому приміщенні, але рекомендується часто вигулювати їх.

Саванна

Ця порода виникла в результаті схрещення домашньої кішки з африканським хижаком сервалом. Саванни нагадують своїм характером собак, тому люблять слідувати за господарем. Однак, їх виховання потребує ретельності, оскільки вони можуть вирости агресивними.

Бенгальська кішка

Бенгальська кішка виникла від дикої далекосхідної кішки і має розвинений інстинкт мисливця. Вони здатні бути злопам’ятними та незалежними, і не люблять, коли їх обмежують у їх діяльності. Це дуже енергійні тварини, які люблять гратися та підтримувати власну активність. Вони потребують багато уваги та фізичного навантаження, щоб не стати руйнівниками в будинку.

Бенгальські коти дуже розумні та вірні своїм господарям. Вони легко навчаються командам і можуть виконувати різні трюки, які зазвичай пов'язані з мисливством. Це дуже активні тварини, які люблять бути у центрі уваги. Бенгальська кішка не буде сидіти без діла, тому якщо вона не знайде заняття для себе, то почне руйнувати меблі та інші речі.

Важливо ретельно досліджувати характер та властивості породи кота перед його заводженням у дім, особливо, якщо в ньому є маленькі діти. Якщо ви маєте сумніви, краще звернутися до експертів у сфері котів, які зможуть порадити вам щодо безпечності різних порід.

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