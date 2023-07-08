Опытные садоводы объяснили, зачем нужно закапывать чайные пакетики в землю

Зачем закапывать чайные пакеты в саду – лайфхаки для сада и огорода

Опытные садоводы используют чайные пакетики в саду и огороде. Как и кофейная гуща, чай является отличным удобрением.

Издание Sante Plus сообщило, что такой простой и бюджетный способ поможет получить плодородную почву и пышный сад. Так ваши растения будут быстрее расти, хорошо цветут.

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Дайте вторую жизнь чайным пакетикам, нужно зарыть их в саду. Ведь чайные листья – натуральное удобрение для ваших растений. Оно медленно разлагается, выделяет питательные вещества в почву, помогая вашим цветам расти.

Кроме этого, это натуральное удобрение содержит дубильную кислоту, питающую дождевых червей, настоящих чистильщиков, которые удаляют грязь из вашего сада. Кроме того, волокна, из которых состоит мешок, в свою очередь, обеспечат почву питательными веществами.

Закапывание чайных пакетиков снижает количество отходов. Этот метод повторного использования чайных пакетиков представляет собой инновационный и экологически чистый способ сокращения отходов. Помещаете ли вы свои чайные пакетики в компост или закапываете их в своем саду, в любом случае это уменьшает количество отходов в ведре.

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Известны другие преимущества закапывания чайных пакетиков:

1. Чайные пакетики являются естественными репеллентами. Они отпугивают вредителей из вашего сада благодаря характерному запаху.

2. Сохранение влаги. Закапывание чайных пакетиков в саду у корней цветов и растений помогает сохранить воду и влагу в почве, что принесет большую пользу вашим растениям.

3. Компост. Добавляя чайные пакетики в компост, кислота в чайных листьях помогает ускорить процесс компостирования. Таким образом, вы можете повторно использовать этот компост гораздо быстрее.

4. Субстрат для прорастания семян. Это более благоприятный способ, чем без чайного пакетика.

Что делать с использованными чайными пакетиками?

Нейтрализовать неприятные запахи.

Парфюмерная вода для приготовления блюд.

Поглощение влаги на дому.

Парфюмерная одежда и белье.

Восстановление сухих волос и питание кожи головы.

Маска для глаз.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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