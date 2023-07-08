Досвідчені садівники пояснили, навіщо потрібно закопувати чайні пакетики у землю

Досвідчені садівники використовують чайні пакетики у саду та на городі. Як і кавова гуща, чай є чудовим добривом.

Видання Sante Plus повідомило, що такий простий та бюджетний спосіб допоможе отримати родючий ґрунт та пишний сад. Так ваші рослини будуть швидше рости, добре квітнутимуть.

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Дайте друге життя чайним пакетикам, треба закопати їх у саду. Адже чайне листя – натуральне добриво для ваших рослин. Воно повільно розкладається, виділяє поживні речовини в ґрунт, допомагаючи вашим квітам рости.

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Крім цього, це натуральне добриво містить дубильну кислоту, що живить дощових хробаків, справжніх чистильників, які видаляють бруд із вашого саду. Крім того, волокна, з яких складається мішок, своєю чергою, забезпечать ґрунт поживними речовинами.

Закопування чайних пакетиків знижує кількість відходів. Цей метод повторного використання чайних пакетиків є інноваційним та екологічно чистим способом скорочення відходів. Чи поміщаєте ви свої чайні пакетики в компост або закопуєте їх у своєму саду, у будь-якому випадку це зменшує кількість відходів у відрі.

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Відомі інші переваги закопування чайних пакетиків:

1. Чайні пакетики є природними репелентами. Вони відлякують шкідників із вашого саду завдяки характерному запаху.

2. Збереження вологи. Закопування чайних пакетиків у вашому саду біля коренів квітів та рослин допомагає зберегти воду та вологу у ґрунті, що принесе велику користь вашим рослинам.

3. Компост. Додаючи чайні пакетики в компост, кислота в чайному листі допомагає прискорити процес компостування. Таким чином, ви можете повторно використати цей компост значно швидше.

4. Субстрат для проростання насіння. Це більш сприятливий спосіб, аніж без чайного пакетика.

Що робити з використаними чайними пакетиками?

Нейтралізувати неприємні запахи.

Парфумерна вода для приготування страв.

Поглинання вологи вдома.

Парфумерний одяг та білизна.

Відновлення сухого волосся та живлення шкіри голови.

Маска для очей.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність залучати шкідників, таких як тарганів.

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