Оригинальный вкус: рецепт блинов на пиве и молоке с рисом и курицей
Shuba поделился рецептом великолепных блинчиков на пиве с рисом и курятиной.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 200 г
Молоко 2,8% – 250 мл
Светлое пиво – 250 мл
Яйца куриные – 2 шт.
Масло подсолнечное – 60 мл
Соль – 5 г
Для начинки:
Куриное филе – 300 г
Лук – 1 шт.
Рис – 120 г
Яйца куриные – 1 шт.
Сыр твердый – 50 г
Сметана 15% – 100 г
Масло сливочное 73% – 30 г
Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Промойте рис и сварите до готовности, охладите. Яйцо сварите в крутую, охладите и мелко нашинкуйте. Зелень промойте и измельчите.
2. Для теста яйца взбейте с молоком и солью, постепенно добавляя просеянную муку, не переставая взбивать. Добавьте растительное масло и пиво, хорошо перемешайте.
3 На разогретой и смазанной сковороде маслом обжарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.
4. Для начинки лук очистите и измельчите. Куриное филе, нарежьте мелким кубиком, посолите и поперчите. В разогретой с маслом сковороде поджарьте лук до прозрачности, добавьте филе и жарьте 10 минут, помешивая.
5. Добавьте к курице рис, яйцо и зелень. Все перемешайте и протушите 5 минут. Добавьте 3 ложки сметаны, посолите, если нужно и перемешайте.
6. На каждый блинчик выложите немного начинки, заверните конвертиком и выложите в форму для запекания, смазанную маслом. Сверху полейте сметаной, посыпьте сыром. Запекайте при температуре 180°C 30 минут.
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