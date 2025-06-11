Ощадбанк призывает обновить данные: что должны знать пенсионеры уже сегодня

В государственном банке "Ощадбанк" объяснили, с какой целью пенсионерам необходимо проходить актуализацию личных данных. Такие запросы поступают от клиентов, относящихся к пенсионной категории.

Информация об этом появилась на официальной Facebook-странице финучреждения. В обращении, обнародованном на официальных ресурсах, говорится, что пенсионерка получила уведомление с просьбой пройти процедуру обновления персональных данных.

В обновленной анкете появились новые пункты. Например, если раньше при открытии карты в другом городе нужно было указать только адрес регистрации, то теперь банк дополнительно просит указать фактическое место жительства. Также появился вопрос об источниках доходов, который в некоторых случаях вызывает затруднения с ответом.

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"Подскажите, пожалуйста, моя мама – пенсионерка, получившая уведомление о необходимости обновления данных. Какой срок для этого установлен? – обращаются клиенты.

На это представитель головного офиса Ощадбанка ответил, что процедура актуализации возможна в любой подходящий для клиента момент.

Речь идет о требовании, установленном Национальным банком Украины (НБУ), которое обязывает граждан обновлять персональные данные для беспрепятственного пользования банковскими услугами. Выполнить эту процедуру должны все клиенты, которые получат соответствующее уведомление в мобильном приложении "Ощад 24/7". Предупреждение о необходимости обновления посылается за 30 дней до установленного срока.

Время прохождения актуализации определяется индивидуально для каждого пользователя, однако не реже одного раза в пятилетний период.

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"Процесс обновления информации – это обычная процедура, позволяющая избежать трудностей с проведением финансовых операций в будущем. Она также помогает банку не иметь дополнительных вопросов к клиенту относительно объемов или характера транзакций. Кроме того, это важно при изменении личных данных – тогда в систему вносится актуальная информация", – пояснил представитель учреждения.

Как пройти процедуру обновления личных данных

Обновить информацию можно в дистанционном формате, выполнив несколько простых действий в мобильном приложении:

перейти по полученному сообщению;

в разделе "Еще" найти свой профиль;

внимательно пересмотреть уже предоставленные сведения;

подтвердить их актуальность или внести изменения в случае необходимости.

После завершения этих действий уведомление о необходимости актуализации больше не будет отображаться.

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