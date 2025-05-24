'Ощадбанк' требует от клиентов данные об объемах средств: названы причины

Клиентам государственного банка "Ощадбанк" периодически нужно проходить обновление персональных данных. Представители финучреждения предоставили дополнительные разъяснения относительно обязанности указывать предельный ежемесячный объем денежных поступлений.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте банка. Об этом пишет сайт "Новости.LIVE".

Обновление персональной информации клиентов является обязательным процессом, который банк проводит в рамках проверки своих пользователей. Это нужно для обеспечения актуальности документов, согласно требованиям Закона №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".

"Ощадбанк" информирует своих клиентов о необходимости обновить данные через приложение или личный кабинет в сервисе "Мобильный Ощад". Сообщения поступают как за 30 дней до даты необходимого обновления, так и после ее наступления.

Чтобы обновить свои данные в онлайн-режиме, необходимо выполнить следующие действия:

нажать на ответное сообщение;

перейти к своему профилю в разделе "Еще";

осуществить проверку информации;

подтвердить при корректности;

при необходимости внести изменения в анкете и сохранить.

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Требование относительно максимального объема операций

Клиенты финансовых учреждений обязаны информировать банк о предельном объеме финансовых поступлений, которые они ожидают получить в течение одного календарного месяца.

В соответствии с постановлением Правления НБУ №110, которым внесены изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, клиенты должны подавать данные о прогнозируемых общих поступлениях на все свои счета и платежные карты.

Эти требования введены с целью противодействия отмыванию незаконно полученных средств, а также предотвращения финансирования террористической деятельности.

В банках советуют, как правильно определить прогнозируемый объем финансовых поступлений. Для этого следует подсчитать общую сумму в гривнах, которую клиент предполагает получить на все банковские счета (текущие, депозитные, кредитные) и карточные продукты – как в национальной, так и в иностранной валюте, за весь месяц.

Если часть поступлений ожидается в валюте, нужно рассчитать их эквивалент в гривне согласно актуальному курсу НБУ на дату подачи соответствующей информации.

"При планировании максимальной суммы ожидаемых поступлений не следует учитывать объем переводов между собственными счетами, открытыми в Ощадбанке", – добавили в "Ощадбанке".

Ранее мы рассказывали, что "Сбербанк" предупредил клиентов о ряде важных изменений с 1 июня.

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