Осеннее чаепитие: рецепт яблочного пирога тарт татен

Ароматный и сладкий тарт татен по рецепту от Shuba – это идеальный выбор для уютного чаепития в кругу семьи.

Ингредиенты:

Масло сливочное 73% – 50 г

Сахар – 50 г

Ваниль, стручок – 1 шт.

Яблоки – 3 шт.

Тесто слоеное замороженное – 320 г

Яйца куриные – 1 шт.

Читайте также: Как приготовить необычное варенье из картофеля?

Способ приготовления: Разогрейте духовой шкаф до 200 °C.

Растопите сливочное масло и сахар на сковороде, подходящей для духовки. Диаметр сковороды – 20 см. Добавьте стручок ванили и семян и слегка покрутите сковороду, чтобы сахар расплавился в масле. Должна образоваться золотистая карамель.

Почистите яблоки, разрежьте на четверти и аккуратно выложите в сковороду, чтобы они плотно прилегали ко дну. Убавьте огонь до среднеслабого и тушите в течение 8-10 минут. Снимите с огня, извлеките стручок ванили и охлаждайте на 5 минут.

Тесто Р скатайте тесто и вырежьте круг на 2 см шире, чем диаметр сковороды. Тесто положите на яблоки и нажмите по бокам, чтобы убедиться, что все фрукты покрыты и тесто подошло к краю. Все проколите вилкой несколько раз, кондитерской кисточкой смажьте тесто взбитым яйцом и выпекайте в духовке 20-25 минут.

Выньте, дайте постоять 5 минут, после чего проведите небольшим острым ножом между пирогом и краем сковороды, накройте сверху тарелкой для подачи и переверните на нее сковороду. Подавайте с ванильным мороженым.

Советуем также обратить внимание на рецепт быстрого завтрака.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!