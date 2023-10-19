Осенняя закуска: рецепт грибной икры

Для приготовления этой закуски по рецепту от Shuba можете использовать любые лесные грибы, а все остальные ингредиенты можно легко приобрести в супермаркете.

Ингредиенты:

Моховики или другие грибы – 1 кг

Лимонная кислота – 5 г

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Томаты – 4 шт.

Чеснок, зубчики – 5 шт.

Соль – 20 г

Перец черный молотый – 5 г

Масло растительное – 80 мл

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Способ приготовления:

1. Варите очищенные грибы в двух литрах воды с добавлением лимонной кислоты в течение 15 минут. Отцедить их на дуршлаг. Обжарьте грибы на растительном масле, помешивая, в течение 10 минут.

2. Мелко нарежьте лук и натрите морковь на терке. Обжарьте их до полуготовности.

3. Помидоры измельчите в блендере, чеснок нарежьте мелкими кусочками.

4. Смешайте грибы, овощную смесь, чеснок, томаты и взбейте в блендер. Посолите, добавьте перец и потушите, помешивая, на умеренном огне в течение 15 минут.

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