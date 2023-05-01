Остальные люди с монетами в зубах и скелет свиньи нашли археологи в Париже (фото)

В центре Парижа археологи обнаружили могилы в возрасте 2000 лет. Это произошло во время расширения парижского железнодорожного вокзала вблизи собора Парижской Богоматери.

Как сообщает El Pais, был найден 2000-летний некрополь с останками не менее 50 мужчин, женщин и детей, некоторые тела имели монеты во рту. Также обнаружен целый скелет свиньи. Среди захоронений найдены старинные чашки, кувшины и другая посуда, куски стекла. Другие могилы содержали одежду, украшения, шпильки и пояса.

Президент Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) Доминик Гарсиа отметил в комментарии El Pais, что такая находка очень редка для Парижа.

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Ученые объяснили, что во II веке "живые держались на расстоянии от мертвых, хоронили своих близких в сложных гробницах, называемых некрополями, построенных в честь ушедших из жизни и держащих их обособленными от городов живых".

Доминик Гарсиа говорит: "Опираясь на их похоронные обряды, мы можем достичь своего рода всеобщего видения людей, живших в Париже во втором веке".

Исследователи считают, что во II веке люди клали в могилу вещи, которые "помогут умершему человеку выжить в загробной жизни".

Что касается остальных людей, у которых во рту были монеты, то ученые говорят, что такая практика была распространена в древности – эти деньги мертвые должны были отдавать перевозчику подземного мира Харону.

Что касается ямы, содержавшей скелет целой свиньи, до сих пор неясно, для чего она могла служить.

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