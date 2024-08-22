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Остался месяц: что нужно сделать гражданам, не задекларировавшим свое оружие

Цихоцкая Мария

Остался месяц: что нужно сделать гражданам, не задекларировавшим свое оружие
Верховная Рада рассматривает законопроект, который существенно изменит правила владения огнестрельным оружием для гражданских лиц.

Верховная Рада рассматривает законопроект, который существенно изменит правила владения огнестрельным оружием для гражданских лиц. Этот шаг связан с полномасштабной войной, продолжающейся в нашей стране. Об этом пишет sud.ua.

Ключевые положения законопроекта:

  • Декларирование или сдача оружия: Владельцы незадекларированного огнестрельного оружия и боеприпасов обязаны в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для их декларирования или добровольной сдачи.
  • Оружие как государственная собственность: Огнестрельное оружие, полученное гражданскими лицами во время войны, считается государственной собственностью. Ее владение и использование регламентируется законом.
  • Цель использования оружия: Граждане могут использовать оружие исключительно для защиты себя и государства от вооруженной агрессии.

Что делать владельцам незадекларированного оружия?

Если у вас есть незадекларированное огнестрельное оружие, вам необходимо:

  1. Обратиться в органы Национальной полиции: Сделайте это в течение месяца с момента вступления в силу закона.
  2. Предоставить необходимые документы: Подготовьте документы, подтверждающие ваше владение оружием.
  3. Декларировать или сдать оружие: Выберите один из вариантов: декларировать оружие и получить разрешение на его хранение или добровольно сдать его государству.

Напомним, новая субсидия была введена в Украине.

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