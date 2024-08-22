Залишився місяць: що треба зробити громадянам, які не задекларували свою зброю

Верховна Рада України розглядає законопроект, який суттєво змінить правила володіння вогнепальною зброєю для цивільних осіб. Цей крок пов'язаний з повномасштабною війною, яка триває в нашій країні. Про це пише sud.ua.

Ключові положення законопроекту:

Декларування або здавання зброї: Власники незадекларованої вогнепальної зброї та боєприпасів зобов'язані протягом місяця звернутися до органів Національної поліції для їх декларування або добровільної здачі.

Зброя як державна власність: Вогнепальна зброя, отримана цивільними особами під час війни, вважається державною власністю. Її володіння та використання регламентується законом.

Мета використання зброї: Цивільні особи можуть використовувати зброю виключно для захисту себе та держави від збройної агресії.

Що робити власникам незадекларованої зброї?

Якщо у вас є незадекларована вогнепальна зброя, вам необхідно:

Звернутися до органів Національної поліції: Зробіть це протягом місяця з моменту набрання чинності законом. Надати необхідні документи: Підготуйте документи, які підтверджують ваше володіння зброєю. Декларувати або здати зброю: Виберіть один з варіантів: декларувати зброю та отримати дозвіл на її зберігання або добровільно здати її державі.

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