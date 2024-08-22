Остался месяц: что нужно сделать гражданам, не задекларировавшим свое оружие

Верховная Рада рассматривает законопроект, который существенно изменит правила владения огнестрельным оружием для гражданских лиц. Этот шаг связан с полномасштабной войной, продолжающейся в нашей стране. Об этом пишет sud.ua.

Ключевые положения законопроекта:

Декларирование или сдача оружия: Владельцы незадекларированного огнестрельного оружия и боеприпасов обязаны в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для их декларирования или добровольной сдачи.

Оружие как государственная собственность: Огнестрельное оружие, полученное гражданскими лицами во время войны, считается государственной собственностью. Ее владение и использование регламентируется законом.

Цель использования оружия: Граждане могут использовать оружие исключительно для защиты себя и государства от вооруженной агрессии.

Что делать владельцам незадекларированного оружия?

Если у вас есть незадекларированное огнестрельное оружие, вам необходимо:

Обратиться в органы Национальной полиции: Сделайте это в течение месяца с момента вступления в силу закона. Предоставить необходимые документы: Подготовьте документы, подтверждающие ваше владение оружием. Декларировать или сдать оружие: Выберите один из вариантов: декларировать оружие и получить разрешение на его хранение или добровольно сдать его государству.

Напомним, новая субсидия была введена в Украине.

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