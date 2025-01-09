Остановка транзита российских энергоносителей: глава МИД Венгрии угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил возможным блокированием вступления Украины в Европейский Союз из-за регистрации в Верховной Раде законопроекта №12380. Этот документ предусматривает запрещение транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения.

Министр напомнил, что решения о приеме новых членов в ЕС принимаются коллективно и требуют единодушного согласия всех стран-членов. Он отметил суверенное право каждого государства самостоятельно выбирать поставщиков и маршруты энергоносителей, а также недопустимость внешнего давления в этом вопросе. Об этом написал Сиярто в соцсети Facebook.

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Каждое государство имеет суверенное право определять, откуда и каким путем получать необходимые ему энергоносители. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие или менее безопасные варианты.

Государство, стремящееся к ассоциации или членству в ЕС, должно обеспечивать энергетическую безопасность Евросоюза, предоставляя транспортные маршруты. Закрытие путей газа или нефти противоречит ожиданиям, связанным с процессом евроинтеграции".

Напомним, Кит Келлог отложил свой визит в Украину в инаугурацию Трампа.

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