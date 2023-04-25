Остатки древних черепах и крокодилов: в океане у Юкатана натолкнулись на дыру глубиной 274 метра

У юго-восточного побережья Юкатана была найдена массивная морская пещера, глубиной 274 метра. Голубую дыру обнаружили ученые из Colegio de la Frontera Sur еще в сентябре 2021 года, но информация об исследовании появилась недавно. Дыру назвали Таам-Джа (Taam ja'), то есть "Глубокая вода". Согласно предположениям ученых дыра входит в мексиканскую подводную пещерную систему в Сак-Актун (Sistema Sac Actun).

Об этом пишет IFLScience.

Исследования показывают, что площадь дыры составляет более 13,6 м, а наклон ее сторон составляет 80 градусов. Устье пещеры расположено на глубине 5 метров ниже уровня моря.

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Ученые утверждают, что голубые дыры обязаны своим образованием ледниковому периоду: тогда уровень мирового океана был ниже современного более чем на 100 метров. Голубые дыры – это бывшие известняковые пещеры, которые по мере увеличения уровня мирового океана были затоплены. Потолок под напором воды обрушился и образовалась глубокая пещера.

В пещере были найдены окаменевшие останки древних черепах и застрявших там крокодилов. Голубые дыры – место скопления микробной жизни, кораллов, черепах и даже акул.

Напомним, ученые обнаружили затонувший 81 год назад корабль у берегов Австралии.

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