Рештки стародавніх черепах та крокодилів: в океані біля Юкатану натрапили на діру глибиною 274 метри

Поблизу південно-східного узбережжя Юкатану була знайдена масивна морська печера, глибиною 274 метри. Блакитна діру виявили вчені з Colegio de la Frontera Sur ще у вересні 2021 року, але інформація про дослідження з’явилась нещодавно. Діру назвали Таам-Джа (Taam ja'), тобто "Глибока вода". Згідно із припущеннями науковців діра входить до мексиканської підводної печерної системи в Сак-Актун (Sistema Sac Actun).

Про це пише IFLScience.

Дослідження показують, що площа діри становить понад 13,6м а нахил її сторін складає 80 градусів. Гирло печери розташоване на глибині 5 метрів нижче рівня моря.

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Науковці стверджують, що блакитні діри завдячують своїм утворенням льодовиковому періоду: тоді рівень світового океану був нижчим більш, ніж на 100 метрів за сучасний. Блакитні діри – це колишні вапнякові печери, які по мірі збільшення рівня світового океану були затоплені. Стеля під натиском води обвалилась і утворилась глибока печера.

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У печері були знайдені скам‘янілі останки стародавніх черепах та крокодилів, що застрягли там. Блакитні діри – місце скупчення мікробного життя, коралів, черепах та навіть акул.

Нагадаємо, вчені знайшли затонулий 81 рік тому корабель біля берегів Австралії.

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