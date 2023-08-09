Освежающая сангрия с нектаринами и малиной: как приготовить за 15 минут
Лето – время, когда мы стремимся найти идеальный способ охладиться и насладиться яркими вкусами сезонных фруктов. Поэтому создание свежего и аппетитного напитка становится актуальной темой.
В Shuba поделились рецептом освежающей фруктовой сангрии, которая точно станет достойным гостем на вашей вечеринке или просто будет идеальным спутником в жаркую погоду.
Как приготовить освежающий и тонизирующий лимонад из базилика
Эта рецептурная идея вызовет аппетитные эмоции и приятные впечатления, поможет найти ответ на страстную жажду и создаст атмосферу праздника в любое время. Наслаждайтесь натуральными вкусами и почувствуйте дзен в приготовлении этой замечательной сангрии.
Основными героями этого напитка являются нектарины, малина и апельсиновый ликер, которые придают ему непревзойденность и уникальный вкус. Этот рецепт легкий в исполнении и позволит вам наслаждаться каждым глотком.
Ингредиенты:
- 3 нектарина.
- 200 г малины.
- 750 мл розового вина.
- 1 апельсин.
- 1 ст. л. сахара.
- 50 мл апельсинового ликера.
- 300 мл газировки.
- 5 г мяты.
Приготовление:
- Выжмите сок из апельсина и нарежьте фрукты.
- В большой емкости смешайте нарезанные нектарины, малину, апельсиновый сок, розовое вино, сахар и апельсиновый ликер.
- Поставьте емкость в холодильник на примерно 1 час или пока напиток не остынет.
- Перед подачей добавьте газировку и украсьте листьями мяты.
Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонада "7 литров из 1 апельсина", он очень прост в приготовлении.
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