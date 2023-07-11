Освежающий напиток за 2 минуты: рецепт огуречно-имбирной воды

Огуречно-имбирная вода быстро освежает и очень вкусна. Кроме того, она помогает организму детоксицироваться и укрепляет иммунитет.

Ингредиенты:

– Вода – 4 стакана

– Лимон – 2 шт.

– огурец – 2 шт.

– Имбирь – 30 г

– Мята – 5 г

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Способ приготовления:

1. Огурцы и лимоны промойте и нарежьте.

2. Очистите имбирь и натрите. Для рецепта понадобится 2 чайные ложки тертого имбиря.

3. Возьмите 20 листочков мяты, промойте.

4. Графин наполните графин водой и добавьте все ингредиенты. Поставьте воду в холодильник на 12-24 часа.

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