От них становится теплее на душе: 4 романтических комедии от Netflix, которые достойны вашего внимания

Netflix сегодня является одним из самых популярных стриминговых сервисов, предлагающих широкий выбор фильмов и сериалов различных жанров. Особенно выделяется на платформе жанр романтической комедии, предлагающий зрителям трогательные и увлекательные истории любви. Об этом пишет 24 tv.Ua.

За время своего существования Netflix создал немало ромкомов, но некоторые особенно запомнились зрителям своей атмосферой и популярностью. Рассмотрим те романтические комедии, которые хочется просматривать снова и снова.

"Всегда и навсегда"

История Саши и Маркуса, друзей с детства, чьи отношения сменились после первой интимной близости. Фильм рассказывает об их встрече спустя годы и возможности возобновить отношения. Лента также освещает особенности азиатско-американской культуры, тему дружбы и любви.

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"Операция "Купидон"

Хотя фильм "Люблю тебя ненавидеть" приобрел популярность, лучшей романтической комедией с Гленом Пауэллом считается "Операция "Купидон"". Это история о двух ассистентах, которые пытаются возвести своих боссов, но вместо этого влюбляются друг в друга.

"Всем ребятам, которых я любила"

Эта серия фильмов Netflix, созданная по мотивам популярных романов, считается одной из самых лучших в своем жанре. В центре сюжета – романтические приключения Лары Джин, которая пишет письма ребятам, к которым испытывает чувство, но не отправляет их. Неожиданно эти письма попадают адресатам. Фильм изображает сложности взросления и самопознания подростков.

"Любовь с первого взгляда"

Фильм рассказывает историю 20-летней девушки, которая из-за опоздания на рейс в аэропорту Кеннеди случайно встречает молодого британца, который может стать ее настоящей любовью. Кроме типичных для жанра романтических и комедийных моментов, лента затрагивает и более глубокие темы, такие как потеря и горе.

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