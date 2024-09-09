Від них стає тепліше на душі: 4 романтичні комедії від Netflix, які варті вашої уваги

Netflix сьогодні є одним з найпопулярніших стрімінгових сервісів, що пропонує широкий вибір фільмів та серіалів різноманітних жанрів. Особливо виділяється на платформі жанр романтичної комедії, який пропонує глядачам зворушливі та захоплюючі історії кохання. Про це пише 24 tv.Ua.

За час свого існування Netflix створив чимало ромкомів, але деякі з них особливо запам'яталися глядачам своєю атмосферою та популярністю. Розглянемо ті романтичні комедії, які хочеться переглядати знову і знову.

"Завжди і назавжди"

Історія Саші та Маркуса, друзів з дитинства, чиї стосунки змінилися після першої інтимної близькості. Фільм розповідає про їхню зустріч через роки та можливість відновити стосунки. Стрічка також висвітлює особливості азіатсько-американської культури, тему дружби та кохання.

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"Операція "Купідон"

Хоча фільм "Люблю тебе ненавидіти" здобув популярність, найкращою романтичною комедією з Гленом Пауеллом вважається "Операція "Купідон"". Це історія про двох асистентів, які намагаються звести своїх босів, але натомість закохуються одне в одного.

"Всім хлопцям, яких я кохала"

Ця серія фільмів Netflix, створена за мотивами популярних романів, вважається однією з найкращих у своєму жанрі. В центрі сюжету – романтичні пригоди Лари Джин, яка пише листи хлопцям, до яких має почуття, але не відправляє їх. Несподівано ці листи потрапляють до адресатів. Фільм зображує складнощі дорослішання та самопізнання підлітків.

"Любов з першого погляду"

Фільм розповідає історію 20-річної дівчини, яка через запізнення на рейс в аеропорту Кеннеді випадково зустрічає молодого британця, який може стати її справжнім коханням. Окрім типових для жанру романтичних та комедійних моментів, стрічка торкається і більш глибоких тем, таких як втрата та горе.

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