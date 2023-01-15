Отдельная категория пенсионеров получит надбавки к выплатам

Украинские пенсионеры в этом году могут получить доплаты. В первую очередь это касается тех граждан, чей возраст превышает 70 лет.

Доплаты к пенсионным выплатам установлены правительственным постановлением № 849, согласно документу, пенсионеры категории 70+ могут получить больше на 300-600 гривен.

На доплаты могут рассчитывать и те пенсионеры, которые имеют сверхурочный стаж (более 20 лет для женщин и 25 для мужчин), или же удерживающих несовершеннолетних.

В этом году ежемесячно до 579 грн. доплат получат пенсионеры в возрасте от 80 лет. До 456 грн получат граждане, которым исполнилось от 75 до 80 лет. 300 гривен доплатят пенсионерам, которым более 70 лет.

Что касается пенсионеров, имеющих сверхурочный стаж, они будут получать доплаты в размере 1% от пенсии за каждый полный год работы. Граждане, имеющие более 35 лет сверхурочного стажа, получат 35% доплаты – высчитывается максимум от прожиточного минимума, то есть 35% от 2093 грн.

Ранее стало известно, что не имеющие страхового стажа пенсионеры могут получить государственную помощь.

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