Отдыхающие обнаружили древние монеты с изображением Иисуса Христа на дне озера в Турции (фото)

В Турции местные жители начали находить древние монеты на дне постепенно высыхающего озера Изник. На озере начали появляться руины древнего города.

Как сообщает Arkeonews, речь идет об озере Изник, расположенном на северо-западе Турции. Выяснилось, что в течение десятилетий он скрывал древний город, включенный во временный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сам город начал появляться из-под воды в 2014 году, когда озеро Изник начало милеть. Этот процесс продолжается до сих пор.

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Так, недавно супружеская пара, прогуливаясь по берегу озера Изник, нашла монету в возрасте около 2000 лет – эллинистического периода. Впоследствии супруги нашли и древнюю монету с изображением Иисуса Христа. Обе находки были переданы Изникскому археологическому музею. Ученые заведения установили, что монета с изображением Христа датируется IX веком нашей эры.

Справка: озеро Изник расположено на территории северо-западной турецкой провинции Бурса. В древности этот регион назывался Никосия. Город, постепенно восстающий со дна озера, был основан в четвертом веке до нашей эры. В нем сохранилось множество памятников эпохи вифинской, римской, сельджукской и османской цивилизаций.

Античный историк и географ Страбон писал в своих трудах, что Изник был основан в 316 году до нашей эры Антигоном, полководцем Александра Македонского. Позже Лисимах, еще один полководец Александра Великого, взял этот город и переименовал его в честь своей жены Никеи.

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Пик процветания Изника пришелся на римский период. В византийский период возросло его значение как религиозного центра, после того, как император Константин принял христианство в 313 году нашей эры. Первый христианский собор, известный как Великий Никейский собор, состоялся в 325 году нашей эры именно в Изнике. Считается, что в нем приняли участие более трехсот епископов из разных частей Римской империи.

Ранее в Мексиканском заливе были обнаружены руины карантинной больницы и кладбища XIX века на затопленном острове в национальном парке Драй Тортугас. Археологи идентифицировали только одну могилу, хотя, согласно историческим записям, здесь могли быть похоронены десятки американских солдат.

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