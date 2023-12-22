Отстирается даже самое стойкое пятно: хозяйке поделиться действенным лайфхаком для выведения загрязнений

Жирное загрязнение на одежде – это распространенная проблема, с которой сталкивается каждый. К счастью, существует несколько эффективных способов вывести такие пятна в домашних условиях.

Об этом пишет Telegraf.

Сода и соль

Эти два ингредиента являются доступными и эффективными средствами для удаления жирных пятен. Для этого вам понадобится:

1 чайная кровать соли

1 чайная ложка соды

150 мл теплой воды

Смешайте соль, соду и тёплую воду до получения однородной пасты. Нанесите пасту на пятно и оставьте на 30 минут. Затем промойте пятно водой и постирайте одежду как обычно.

Тальк

Тальк – это абсорбент, который поможет поглотить жир. Для этого вам понадобится:

тальк

Нанесите тальк на пятно толстым слоем и оставьте на несколько часов. Затем сбейте тальк с одежды и постирайте его как обычно.

Крахмал и молоко

Крахмал и молоко – это еще один эффективный способ вывести жирные пятна. Для этого вам понадобится:

3-4 столовые ложки картофельного крахмала

50 мл молока

Смешайте крахмал и молоко до получения однородной пасты. Нанесите пасту на пятно и оставьте на несколько часов. Затем постирайте одежду как обычно.

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Мел

Раскрошенный белый мел также поможет вывести жирное загрязнение. Для этого вам понадобится:

белый мел

Насыпьте мел на пятно и оставьте на несколько часов. Затем постирайте одежду как обычно.

Важные советы

Чтобы удалить жирное пятно как можно скорее, обработайте его сразу после загрязнения.

Не используйте горячую воду для обработки жирных пятен, поскольку это может закрепить загрязнение.

Если пятно большое или устаревшее, перед обработкой его можно замочить в холодной воде на несколько часов.

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