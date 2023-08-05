Откажитесь от спиртного и не переедайте: специалисты назвали 12 правил поведения в сауне
Сауна при неосторожном обращении может принести не пользу, а вред. Соблюдайте основные правила поведения в сауне и все будет прекрасно.
Об этом пишет lady.tochka.net.
Здоровье в первую очередь
Перед посещением сауны убедитесь, что у вас нет противопоказаний: беременность, онкологические заболевания, хронические заболевания, повышенная температура тела и другие.
Выбор заведения
Обратите внимание на тип заведения, поскольку сауны обладают разными характеристиками и температурой воздуха. Выбирайте тот, который наиболее соответствует вашим требованиям.
Еда перед сауной
Не ходите в сауну с полным или полым желудком. Съешьте что-нибудь легкое не позднее, чем за два часа до сауны, а фрукты и овощи – за час.
Избегайте алкоголя
Избегайте употребления крепких алкогольных напитков перед или во время посещения сауны. Они могут навредить здоровью и ухудшить действие процедуры.
Примите теплый душ перед сауной
Перед входом в сауну примите тёплый душ без мыла, чтобы подготовить кожу к процедуре.
Комфорт прежде всего
Аккуратно подбирайте температуру и положение в сауне. Следите, чтобы ноги не были на холодном полу, а голова не перегревалась.
Расслабление и молчание
Используйте время в сауне для расслабления и медитативных практик. Углубляйте свое внутреннее восприятие тела и окружающей среды.
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Ограничьте время пребывания
Не находитесь в сауне более 15 минут, учитывая температурный режим и свои ощущения.
Используйте водные процедуры
После сауны ополосните тело холодной водой, что будет способствовать оздоровлению и сохранению тонкой талии.
Главное правило – удовольствие. Наслаждайтесь процедурой, но всегда слушайте свое тело, не преувеличивайте с продолжительностью пребывания и не рискуйте своим здоровьем.
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