Відмовтесь від спиртного та не переїдайте: фахівці назвали 12 правил поведінки у сауні

Сауна у разі необережного поводження може принести не користь, а шкоду. Дотримуйтся основних правил поведінки в сауні й усе буде прекрасно.

Про це пише lady.tochka.net.

Здоров'я в першу чергу

Перед відвідуванням сауни переконайтеся, що у вас немає протипоказань: вагітність, онкологічні захворювання, хронічні захворювання, підвищена температура тіла та інші.

Вибір закладу

Звертайте увагу на тип закладу, оскільки сауни мають різні характеристики та температуру повітря. Вибирайте той, який найбільше відповідає вашим вимогам..

Їжа перед сауною

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Не ходіть в сауну з повним або порожнім шлунком. З'їжте щось легке не пізніше, ніж за дві години до сауни, а фрукти та овочі - за годину.

Уникайте алкоголю

Уникайте споживання міцних алкогольних напоїв перед або під час відвідування сауни. Вони можуть нашкодити здоров'ю та погіршити дію процедури.

Прийміть теплий душ перед сауною

Перед входом в сауну прийміть теплий душ без мила, щоб підготувати шкіру до процедури.

Комфорт перш за все

Обережно підбирайте температуру та положення в сауні. Слідкуйте, щоб ноги не були на холодній підлозі, а голова не перегрівалася.

Розслаблення та мовчання

Використовуйте час у сауні для розслаблення та медитативних практик. Поглиблюйте своє внутрішнє сприйняття тіла та оточуючого середовища.

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Обмежте час перебування

Не перебувайте у сауні більше 15 хвилин, враховуючи температурний режим та свої відчуття.

Використовуйте водні процедури

Після сауни ополосніть тіло холодною водою, це сприятиме оздоровленню та збереженню тонкої талії.

Головне правило - задоволення. Насолоджуйся процедурою, але завжди слухайте своє тіло, не перебільшуйте з тривалістю перебування і не ризикуйте своїм здоров'ям.

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