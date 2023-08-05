Откажитесь от спиртного и не переедайте: специалисты назвали 12 правил поведения в сауне

Сауна при неосторожном обращении может принести не пользу, а вред. Соблюдайте основные правила поведения в сауне и все будет прекрасно.

Об этом пишет lady.tochka.net.

Здоровье в первую очередь

Перед посещением сауны убедитесь, что у вас нет противопоказаний: беременность, онкологические заболевания, хронические заболевания, повышенная температура тела и другие.

Выбор заведения

Обратите внимание на тип заведения, поскольку сауны обладают разными характеристиками и температурой воздуха. Выбирайте тот, который наиболее соответствует вашим требованиям.

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Еда перед сауной

Не ходите в сауну с полным или полым желудком. Съешьте что-нибудь легкое не позднее, чем за два часа до сауны, а фрукты и овощи – за час.

Избегайте алкоголя

Избегайте употребления крепких алкогольных напитков перед или во время посещения сауны. Они могут навредить здоровью и ухудшить действие процедуры.

Примите теплый душ перед сауной

Перед входом в сауну примите тёплый душ без мыла, чтобы подготовить кожу к процедуре.

Комфорт прежде всего

Аккуратно подбирайте температуру и положение в сауне. Следите, чтобы ноги не были на холодном полу, а голова не перегревалась.

Расслабление и молчание

Используйте время в сауне для расслабления и медитативных практик. Углубляйте свое внутреннее восприятие тела и окружающей среды.

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Ограничьте время пребывания

Не находитесь в сауне более 15 минут, учитывая температурный режим и свои ощущения.

Используйте водные процедуры

После сауны ополосните тело холодной водой, что будет способствовать оздоровлению и сохранению тонкой талии.

Главное правило – удовольствие. Наслаждайтесь процедурой, но всегда слушайте свое тело, не преувеличивайте с продолжительностью пребывания и не рискуйте своим здоровьем.

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