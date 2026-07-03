Отключение света в жару: 7 охлаждающих приборов и без электричества

В летнюю жару, особенно при возможных отключениях электроэнергии, кондиционер не всегда является лучшим решением. В таких случаях пригодятся компактные автономные устройства, которые работают от павербанка, ноутбука или собственного аккумулятора и помогают пережить самые жаркие дни.

Учитывая, что после 5 июля Украину снова накроет жара, эти гаджеты точно пригодятся. Об этом пишет РБК- Украина.

Подборка портативных гаджетов для дома, офиса и путешествий

Для дома: комфорт даже без электричества

Такие устройства помогают локально охладить помещение и поддерживать комфортную температуру во время блекаутов.

Портативный миникондиционер Arctic Air Ultra

Это персональный охладитель формата "3 в 1", работающий по принципу испарения воды. Вместо хладагента используются вода и лед, обеспечивающие приятный поток прохладного воздуха.

Основные характеристики:

турбовентилятор со скоростью до 2750 оборотов в минуту;

резервуар для воды объемом 610 мл;

автономная работа до 10-12 часов после одного заполнения;

питание через USB (5V, 1,5A) от павербанка или другого источника.

Ориентировочная цена – от 408 до 549 гривен.

Аккумуляторный вентилятор Wild Wind WW-FD01

Компактная настольная модель, которую удобно использовать дома на кухне, рабочем столе или возле кровати.

Устройство оснащено встроенным аккумулятором, обеспечивающим несколько часов автономной работы. Предусмотрена регулировка скорости обдува и возможность изменять угол наклона вентилятора.

Ориентировочная цена – от 599 гривен.

Для офиса: прохлада на рабочем месте

Компактные офисные вентиляторы занимают минимум места и работают достаточно тихо, не мешая работе.

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Led Digital Display Fan

Настольный вентилятор со встроенным аккумулятором емкостью 3000 мАч.

Главной особенностью модели стал цифровой дисплей, показывающий уровень заряда батареи в процентах. Кроме того, корпус можно использовать в качестве подставки для смартфона.

Устройство заряжается через USB от компьютера или ноутбука.

Ориентировочная цена - 450-600 гривен.

USB-вентилятор Smart Frog KW-MF400

Модель оборудована тихим бесщеточным двигателем и поддерживает несколько режимов работы.

Не имеет собственного аккумулятора вентилятор, поэтому работает непосредственно от USB-порта ноутбука, монитора или системного блока.

Ориентировочная стоимость – от 699 гривен.

Настольный вентилятор Ruhhy 3-в-1 с зажимом.

Практическое устройство, которое можно закрепить на полке, мониторе или крае стола благодаря специальному клипсу.

Модель оснащена аккумулятором емкостью 1200 мАч, заряжается через разъем Type-C, а вентилятор вращается на 360 градусов, позволяя легко направить поток воздуха.

Ориентировочная цена – от 350 до 500 гривен.

Для прогулок и путешествий: максимум мобильности

Портативные вентиляторы для поездок отличаются небольшим весом, компактными размерами и длительной автономной работой.

Ручной вентилятор Hoco HX62 Endless

Модель оснащена аккумулятором на 6000 мАч, который обеспечивает до 17 часов работы в экономном режиме или до 5 часов на максимальной скорости.

Пользователям доступно пять режимов обдува и информационный дисплей для контроля работы устройства. Вес вентилятора составляет всего 215 граммов.

Ориентировочная цена – от 620 гривен.

Аккумуляторный вентилятор на шею

Этот гаджет носится на шее подобно беспроводным наушникам, оставляя руки полностью свободными.

Встроенные турбины без открытых лопастей обеспечивают равномерное обдувание лица и шеи, а автономность в зависимости от выбранного режима составляет от 4 до 12 часов.

Ориентировочная стоимость такого вентилятора – от 380 до 750 гривен.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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