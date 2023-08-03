Отлично сохранилась: Ученые обнаружили в камне медузу в возрасте 505 млн лет

Ученые обнаружили хорошо сохранившуюся в камне медузу которой 505 млн лет

На дне Канадского ископаемого пласта, палеонтологи обнаружили окаменелости медуз, возраст которых составляет примерно 505 миллионов лет. Ученые из университета Торонто и Королевского музея Онтарио обнаружили более 170 изысканных окаменелостей медуз в тонком ископаемом иле Канадского участка Burgess Shale, где сохранилось множество окаменелостей мягких животных кембрийского периода.

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Об этом пишет ScienceAlert. Обнаружив мягкие ткани медуз, исследователи были удивлены их сохранением, поскольку они обычно деградируют быстрее твердых костей, которые чаще обнаруживаются в окаменелостях. Наряду с деталями их анатомии ученым удалось идентифицировать новый вид медуз, Burgessomedusa phasmiformis, представляющий собой наиболее раннюю известную медузу на Земле.

Хотя медузы и их родственники считаются одной из древнейших эволюционировавших групп животных, они были достаточно сложными для идентификации в окаменелостях кембрийского периода. Обнаруженные окаменелости не только подтверждают, что медузы существовали в то время, но также дают ученым новые данные для расчета временной шкалы эволюции медуз.

Медузы, относящиеся к типу Cnidaria, обладают очень мягкой тканью, поэтому окаменевшие их остатки очень редко находятся. Однако ранее ученые обнаруживали принадлежащие к Cnidaria книдарий в ископаемых отложениях в возрасте до 560 миллионов лет.

Найти столь хорошо сохранившиеся окаменелости медуз являются значимым открытием, поскольку они указывают на разнообразие кембрийских морских систем того времени, где доминировали существа с жестким панцирем. Исследование также поддерживает идею, что медузы произошли от полипов, а затем превратились в свободноплавающих существ.

Обнаруженные окаменелости медуз позволяют палеонтологам лучше понять давнюю историю эволюции этих животных и их ранние стадии развития. Эта находка является значимым примером того, как мягкие ткани могут увековечиться в окаменелости и принести новые представления о древних экосистемах.

Напомним, остатки паука, жившего на Земле более 300 млн лет назад, нашли в Германии.

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