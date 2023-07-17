'Отражают все попытки врага': Сырский показал бой ТрО с оккупантами под Кременной (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы Владимирского батальона 100-й ОБр ТрО отбивают атаки захватчиков вблизи Кременной в Луганской области.

Защитникам Украины удалось снять на камеру GoPro один из боев. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"Видео реального боя, снятое на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100 ОБр ТрО недалеко от Кременной. Наши воины отражают все попытки врага атаковать. Уверенная и профессиональная работа", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как военные отражают враждебное наступление со своих позиций. На фоне слышны звуки выстрелов.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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