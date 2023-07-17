'Відбивають всі спроби ворога': Сирський показав бій ТрО з окупантами під Кремінною (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці Володимирського батальйону 100-ї ОБр ТрО відбивають атаки загарбників поблизу Кремінної на Луганщині.

Захисникам України вдалося зняти на камеру GoPro один з боїв. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

"Відео реального бою, зняте на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО неподалік Кремінної. Наші воїни відбивають всі спроби ворога атакувати. Впевнена та професійна робота", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як військові відбивають ворожий наступ зі своїх позицій. На тлі чутно звуки пострілів.

Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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