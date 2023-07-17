Українські військові ефектно ліквідували російський Т-90М 'Прорив' (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, захисникам України вдалося ліквідувати російський танк Т-90М "Прорив".

Для знищення військової техніки був використаний ударний безпілотник. Про це повідомили на каналі у Telegram "Оперативний ЗСУ".

"Т-90М "Прорив" і дрон-камікадзе", – йдеться у повідомленні до відео.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили розташування російського танка. На наступних кадрах видно, як дрон-камікадзе влетів у "Прорив" та знищив бойову машину окупантів.

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Точний час та місце знищення танка Т-90М не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, Т-90М – це новітній російський танк, розроблений на початку дев’яностих років у варіації Т-90. Т-90М "Прорив" є модернізацією експортного варіанту, представленого у 2011 році.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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