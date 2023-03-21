Оттолкнете счастье и деньги: что нельзя дарить на день рождения

Что нельзя дарить на день рождения – самые плохие подарки на день рождения

Некоторые вещи, если их подарить, могут навлечь беду и несчастье. В частности, не стоит приносить на день рождения кошелек, посуду, вазы и даже книги.

Сфера подарков особенно богата приметами и предрассудками. Верить или нет личное дело каждого, но UAportal предлагает список запрещенных вещей на день рождения.

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Не все подарки могут принести нрав и счастье, поскольку некоторые – назовут беду, проблемы и конфликты.

Какие подарки нельзя дарить на день рождения

1. Часы. Такая вещь станет не лучшим подарком, поскольку, считается, будто бы подаренные часы сбивают биологические ритмы и отнимают у человека годы жизни. Жители Китая не дарят этот предмет, поскольку это неприятно.

2. Бумажник, сумка или чемодан. Такие вещи ни в коем случае нельзя дарить пустыми, поскольку тогда вы можете навлечь безденежье и бедность получателю. Если решили подарить такую вещь, нужно внутрь положить несколько купюр и монет. Тогда получателю будут липнуть деньги.

3. Животные. Если вы решили подарить пушистого друга, то получите за него символический выкуп. Иначе животное будет убегать от хозяина и доставит ему хлопоты.

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4. Крестик. Несмотря на то, что крестик принято дарить на крестины, но этого лучше не делать на день рождения. Так можно передать новому владельцу свои страхи, переживания, заботы и тревоги.

5. Раньше подаренные вещи. Плохой приметой является передаривание вещей, которые вы получили в подарок от других людей. Такие подарки будут сохранять негативную энергетику отрицания, поскольку эти вещи предназначались другому человеку. Это может навредить новому владельцу.

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Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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