Оттолкните удачу и счастье: в какие дни нельзя менять постель и почему

В какие дни можно и нельзя менять постель - когда менять постель - народные приметы

Многие даже не задумываются, что постель нужно менять в определенные дни. Тогда вы сможете привлечь в свою жизнь деньги, удачу и счастье.

Важно регулярно менять постельное белье для здоровья. Если же вы верите в приметы и предрассудки, то соблюдайте несколько правил.

Читайте также: Почему нельзя дарить свечи и какая беда это назовет

В какие дни лучше не менять постельное белье

Если менять постель с кровати в воскресенье, так получите бессонницу, или появятся кошмары.

Пятница также будет не очень удачным днем для смены постельного белья. Ведь в этот день вы можете вовлечь незначительные проблемы в свою жизнь.

Кроме этого, на большие церковные праздники лучше не менять постель, потому что в вашу жизнь придут неприятности.

В какие дни разрешено менять постельное белье

Лучшим днем для смены постельного белья является суббота и отличным будет соединить с уборкой. Тогда вы призовете в свой дом обилие денег, здоровье и счастье. Также у вас не будет кошмаров или бессонницы.

Также хороший день – четверг, потому что так удача не будет покидать вас и ваших родных. Особенно удачным является Чистый четверг перед Пасхой, поскольку тогда хорошие события будут преследовать вас в течение года. В этот день даже нужно стелить новый комплект.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!