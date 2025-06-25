Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз геомагнитной активности на 26 июня

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, поэтому у отдельных людей во время их активности могут появляться головные боли, усталость или ощущение повышенной тревожности. В ближайшие дни ожидается разная интенсивность геомагнитной активности.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA 26 июня ситуация усложнится: прогнозируется К-индекс 5, соответствующий сильной магнитной буре. В этот день метеозависимые люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Стоит отметить, что подобные прогнозы обновляются каждые несколько часов, так что для самой актуальной информации важно следить за изменениями.

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Магнитные бури возникают вследствие вспышек на Солнце, во время которых выделяется поток заряженных частиц, достигающих земной магнитосферы. В зависимости от силы этого потока определяются уровни бури: от слабого к мощному. Если К-индекс превышает отметку 5, говорят о буре красного уровня, которая может не только влиять на самочувствие, но и создавать помехи в работе средств связи – в частности, спутниковой, мобильной и радиосвязи. При высокой активности (К-индекс 7 или 8) в северных регионах даже можно увидеть полярные сияния.

Во время магнитных бурь медики советуют поддерживать режим сна и питания, избегать стрессов, не переедать, уменьшить потребление кофе, алкоголя, соленого и жирного. В рационе должны преобладать легкие блюда, лучше пить больше воды либо травяного чая. Контрастный душ по утрам и теплая ванна вечером помогут стабилизировать состояние. Полезны будут и прогулки на свежем воздухе, однако следует избегать прямых солнечных лучей. Умеренная физическая активность способствует лучшему самочувствию. Людям с хроническими заболеваниями желательно больше отдыхать и всегда иметь при себе необходимые лекарства.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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