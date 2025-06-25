Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз геомагнітної активності на 26 червня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, тому в окремих людей під час їхньої активності можуть з’являтися головний біль, втома або відчуття підвищеної тривожності. У найближчі дні очікується різна інтенсивність геомагнітної активності.

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA 26 червня ситуація ускладниться: прогнозується К-індекс 5, що відповідає сильній магнітній бурі. У цей день метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Варто зазначити, що подібні прогнози оновлюються кожні кілька годин, тож для найактуальнішої інформації важливо стежити за змінами.

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Магнітні бурі виникають унаслідок спалахів на Сонці, під час яких виділяється потік заряджених частинок, що досягають земної магнітосфери. Залежно від сили цього потоку визначаються рівні бурі: від слабкого до потужного. Якщо К-індекс перевищує позначку 5, говорять про бурю червоного рівня, яка може не лише впливати на самопочуття, а й створювати перешкоди у роботі засобів зв’язку – зокрема супутникового, мобільного та радіозв’язку. За високої активності (К-індекс 7 чи 8) у північних регіонах навіть можливо побачити полярні сяйва.

Під час магнітних бур медики радять підтримувати режим сну і харчування, уникати стресів, не переїдати, зменшити споживання кави, алкоголю, солоного та жирного. У раціоні мають переважати легкі страви, бажано пити більше води або трав’яного чаю. Контрастний душ вранці і тепла ванна ввечері допоможуть стабілізувати стан. Корисними будуть і прогулянки на свіжому повітрі, однак слід уникати прямих сонячних променів. Помірна фізична активність сприяє кращому самопочуттю. Людям із хронічними захворюваннями бажано більше відпочивати й завжди мати при собі необхідні ліки.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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