Ожидается повышение солнечной активности: прогноз магнитных бурь на 8 марта

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, в частности, Центр прогнозирования космической погоды, обнародовало прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8 марта 2025 года. Геомагнитные бури оцениваются по К-индексу, который варьируется от 2 до 9: чем выше показатель, тем сильнее влияние на технику и человеческий организм.

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После нескольких дней повышенной активности магнитное поле Земли постепенно стабилизируется. Однако в субботу, 8 марта, ожидается повышение солнечной активности во второй половине дня, что может повлечь за собой небольшую магнитную бурю желтого уровня (К-индекс).

Следует отметить, что данные о геомагнитной активности обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может измениться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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