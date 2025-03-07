Очікується підвищення сонячної активності: прогноз магнітних бур на 8 березня

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США, зокрема Центр прогнозування космічної погоди, оприлюднило прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8 березня 2025 року. Геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом, який варіюється від 2 до 9: що вищий показник, то сильніший вплив на техніку та людський організм.

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Після декількох днів підвищеної активності магнітне поле Землі поступово стабілізується. Проте в суботу, 8 березня, очікується підвищення сонячної активності у другій половині дня, що може спричинити невелику магнітну бурю жовтого рівня (К-індекс).

Варто зазначити, що дані про геомагнітну активність оновлюються кожні три години, тому прогноз може змінитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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