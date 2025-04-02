Ожидается рост до 5 уровня: прогноз магнитных бурь на 3-6 апреля

В среду, 2 апреля, Землю накрыла мощная магнитная буря, достигшая уровня K-индекса 7. По прогнозам, уже на следующий день, 3 апреля, геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется. Ожидается, что после периода высокой активности ситуация нормализуется, однако через несколько дней возможно повторное повышение активности.

В первый день магнитная буря достигла высокого уровня, что могло вызвать у метеочувствительных людей головную боль, головокружение, усталость, нарушение сна и раздражительность. На следующий день прогнозируется стабилизация геомагнитного поля, что может снизить дискомфорт. Однако в последующие дни активность снова возрастет, что может привести к возвращению неприятных симптомов, таких как усталость, сниженная концентрация и головная боль. Впоследствии 6 апреля магнитная активность несколько снизится, но будет оставаться на умеренном уровне.

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Специалисты советуют метеочувствительным людям сохранять спокойствие, избегать чрезмерных нагрузок и уделять больше времени отдыху. Актуальный прогноз магнитных бурь на период со 2 по 6 апреля 2025 можно найти на ресурсе "Мы-Украина".

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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