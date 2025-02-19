Ожидается зеленый уровень: прогноз магнитных бурь на 20 февраля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что приводит к появлению головных болей, усталости и повышенного уровня стресса у чувствительных людей. 19 февраля ожидается значительная солнечная активность с К-индексом 6, что соответствует сильным магнитным бурям и может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

В то же время прогноз может изменяться, поскольку данные обновляются каждые три часа. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, в результате которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. При достижении Земли они взаимодействуют с магнитосферой, что может повлечь за собой как колебания в работе связи, так и негативное влияние на самочувствие людей. Магнитные бури классифицируют по К-индексу: слабые бури имеют уровень до 4, а превышающие показатель 5 считаются мощными. В случаях, когда активность достигает уровня 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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Поскольку специальных средств для нейтрализации воздействия магнитных бурь не существует, наблюдение за режимом дня и здоровым образом жизни может помочь организму легче их переносить. Достаточный сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки способствуют стабильному состоянию. Важно ограничить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи, отдавать предпочтение травяным чаям и чистой воде. Для поддержания эмоционального баланса следует избегать стрессовых ситуаций, а людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ утром придаст бодрости, а теплая ванна вечером поможет расслабиться и восстановить силы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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