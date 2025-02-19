Очікується зелений рівень: прогноз магнітних бур на 20 лютого

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що призводить до появи головного болю, втоми та підвищеного рівня стресу у чутливих людей. 19 лютого очікується значна сонячна активність із К-індексом 6, що відповідає сильним магнітним бурям і може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Водночас прогноз може змінюватися, оскільки дані оновлюються кожні три години. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

Магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, в результаті яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. При досягненні Землі вони взаємодіють із магнітосферою, що може спричиняти як коливання в роботі зв’язку, так і негативний вплив на самопочуття людей. Магнітні бурі класифікують за К-індексом: слабкі бурі мають рівень до 4, а ті, що перевищують показник 5, вважаються потужними. У випадках, коли активність досягає рівня 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

Оскільки спеціальних засобів для нейтралізації впливу магнітних бур не існує, слідкування за режимом дня та здоровим способом життя може допомогти організму легше їх переносити. Достатній сон, правильне харчування, прогулянки на свіжому повітрі та помірні фізичні навантаження сприяють стабільному стану. Важливо обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі, віддавати перевагу трав’яним чаям і чистій воді. Для підтримки емоційного балансу варто уникати стресових ситуацій, а людям із хронічними захворюваннями рекомендується мати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ вранці додасть бадьорості, а тепла ванна ввечері допоможе розслабитися та відновити сили.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!